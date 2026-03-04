Kaya, "Ocak ayında cebimize giren rakam, Mart başına gelindiğinde hükmünü yitirdi" dedi. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve İYİ Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Kaya, 2026 yılı şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte sabit gelirlilerin alım gücündeki sert düşüşü çarpıcı verilerle ortaya koydu. TÜİK, İTO ve ENAG verilerini kıyaslayan Kaya, yıl başında belirlenen asgari ücret ve en düşük emekli aylığının iki ay gibi kısa bir sürede enflasyon karşısında nasıl eridiğini rakam rakam hesapladı.

​ASGARİ ÜCRET 25 BİN LİRA SINIRINA GERİLEDİ

​Ocak 2026’da 28 bin 75,50 TL olarak belirlenen asgari ücretin, mart ayı başı itibarıyla alım gücü bakımından ciddi bir değer kaybı yaşadığını belirten Kaya, farklı kurumların enflasyon verilerine göre oluşan tabloyu şu şekilde özetledi:

​ENAG Verilerine Göre: Asgari ücretin reel değeri 25 bin 389,31 TL’ye,

​İTO Verilerine Göre: 25 bin 854,59 TL’ye,

​TÜİK Verilerine Göre İse: 26 bin 7,87 TL’ye geriledi.

​Kaya, "Resmi rakamlar olan TÜİK verilerine göre bile asgari ücretli, sadece iki ayda 2 bin TL'den fazla kayıp yaşamıştır. Bağımsız araştırma grubu ENAG'a göre bu kayıp 2 bin 600 TL'yi aşmaktadır," ifadelerini kullandı.

​EMEKLİ AYLIKLARI "AÇLIK SINIRI" KISKACINDA

​Benzer bir tablonun emekliler için de geçerli olduğunu vurgulayan Muharrem Kaya, ocak ayında 20 bin TL olan en düşük emekli aylığı barajının güncel değerini paylaştı. Yapılan hesaplamalara göre emekli maaşlarının reel değeri şu seviyelere düştü:

​ENAG: 18 bin 84,82 TL

​TÜİK: 18 bin 527,10 TL

​‘SABİT GELİRLİ ENFLASYONUN ALTINDA EZİLİYOR’

​Sosyal Güvenlik Uzmanı Muharrem Kaya, şubat ayı enflasyonunun sabit gelirlilerin bütçesinde onarılmaz yaralar açtığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

​"Vatandaşın mutfağındaki gerçek enflasyon, kâğıt üzerindeki rakamların çok ötesindedir. Ocak ayında yapılan artışlar, mart ayına geldiğimizde enflasyon canavarı tarafından yutulmuştur. Özellikle emeklilerimiz için belirlenen 20 bin liralık alt sınır, bugün alım gücü olarak 18 bin liralara kadar gerilemiştir. Bu tablo, acil ek önlemlerin ve gerçekçi bir ekonomi yönetiminin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir."