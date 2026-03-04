RAMAZAN ayının manevi atmosferine uygun olarak hazırlanan zengin iftar menüsüyle öne çıkan Ay’La Restaurant, keyifli bir akşam geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Ailelerin ve dost gruplarının buluşma noktası haline gelen mekânda, samimi ortam ve özenli servis beğeni topluyor. Açıldığı günden bu yana doluluk oranıyla dikkat çeken Ay’La, lezzeti ve hizmet kalitesiyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Misafirler hem sunumdan hem de mekânın konforundan memnun kaldıklarını dile getiriyor. İşletme ortakları İrfan Güney ve İbrahim Koç, gösterilen ilgiden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek tüm dost ve misafirlerine teşekkür etti. Güney ve Koç, Ay’La Restaurant’ta Alanyalılara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi