​Alanya’da yardımlaşma ruhunu en üst seviyeye taşıyan bir karara imza atan Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatı, bu Ramazan ayında sofralarda buluşmak yerine bir evladın geleceğine dokunmayı tercih etti. İlçe Başkanı Burhan Dündar, alınan bu kararın gerekçesini ve Taha Miraç için başlatılan iyilik seferberliğini şu sözlerle aktardı:

​GÖNÜLLER SOFRALARDA DEĞİL DUALARDA BULUŞSUN

​"Bu mübarek Ramazan ayında gönüller sofralarda değil, dualarda ve iyilikte buluşsun istedik. Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanlığı olarak bu yıl farklı bir karar aldık. Geleneksel iftar programımız için ayırdığımız bütçeyi, DMD kas hastalığıyla mücadele eden evladımız Taha Miraç Kevkir’e umut olması için bağışlama kararı verdik."

​EN GÜZEL SOFRA BİR ÇOCUĞUN YARINLARINA UMUT OLANDIR

​Başkan Dündar, açıklamasında dayanışmanın manevi boyutuna vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü biz inanıyoruz ki; kurulan en güzel sofra, bir çocuğun yarınlarına umut olandır. Verilen en kıymetli iftar, bir annenin duasında yer bulandır. Taha Miraç’ın tedavi süreci uzun ve zorlu. Ancak birlik olursak yük hafifler, umut büyür, dualar kabul olur."

​BİR EVLADIN DURAN ADIMLARINA DEĞİL KOŞACAĞI YARINLARA CAN OLALIM

​Alanya halkına da çağrıda bulunan Dündar, tüm hemşerilerini bu seferberliğe destek olmaya davet etti: "Bu Ramazan’da bir evladın duran adımlarına değil, özgürce koşacağı yarınlarına can olalım. Tüm hemşerilerimizi bu iyilik seferberliğine destek olmaya davet ediyoruz. Geliniz, bu mübarek ayı sadece oruçla değil, merhametle de ihya edelim. Birlikte başaracağız."