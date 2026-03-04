‘İHALEYE VERİLDİ’ DENİLİP GEÇİLİYOR

​Sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınlayan Sönmez, ASAT’ın projeyi ihale ettikten sonra bölgedeki mağduriyete gözlerini kapadığını belirtti. Bozulan parke taşlarının tamiri için defalarca girişimde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade eden Sönmez, şu ifadeleri kullandı: "Sorunu dile getirdiğimizde ‘ihaleye verildi’ denilerek işin içinden çıkılmaya çalışılıyor. Oysa vatandaşımızın yaşadığı sorun ortadadır. Ne yazık ki ASAT şu anda ciddi bir ilgisizlik içindedir."

‘BİZ ATANAMADIK, SEÇİLDİK’

​Süreci şeffaf bir şekilde halka aktardığı için kurumdan sitem aldığını da gizlemeyen Muhtar Sönmez, geri adım atmayacağının altını çizdi. Halkın ve esnafın yanında olduğunu vurgulayan Sönmez, "Biz atanmadık, seçildik. Halkımızı bilgilendirdiğimiz için bize sitem edilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

​ASAT’ın yarattığı boşluğu Alanya Belediyesi’nin doldurmaya çalıştığını belirten Sönmez, sahada vatandaşlarla birlikte omuz omuza çalıştıklarını söyledi. Sönmez, desteklerinden dolayı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e ve belediye personeline teşekkür ederek açıklamasını noktaladı.