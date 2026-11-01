Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik başlatılan yükseköğrenim burs başvurularında süreç tamamlanmak üzere. Kurumdan yapılan resmi açıklamaya göre, 22 Ekim'de erişime açılan sisteme adaylar yoğun ilgi gösteriyor. Başvurular, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek ve bu sürenin ardından sistem yeni kayıtlara kapatılacak.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Türkiye genelindeki üniversitelerde örgün eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararlanabildiği bu destek için işlemler sadece dijital ortamda yürütülüyor. Adayların başvuru formlarını VGM'nin resmi web sitesi olan 'www.vgm.gov.tr' adresi üzerinden eksiksiz bir şekilde doldurması gerekiyor. Değerlendirme süreci, VGM Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'nde belirlenen kıstaslar çerçevesinde puanlama usulüyle gerçekleştirilecek.

YILLIK 32 BİN LİRALIK EĞİTİM DESTEĞİ

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için belirlenen aylık 4.000 TL'lik burs tutarı, öğrencilerin bütçesine önemli bir katkı sağlayacak. Ödemeler ekim ve mayıs ayları arasını kapsayan 8 aylık dönemde yapılacak olup, bir öğrenciye sağlanacak yıllık toplam destek miktarı istatistiksel olarak 32.000 TL'yi bulacak. Değerlendirme sonuçlarının resmi siteden ilan edilmesinin ardından, hak kazanan öğrencilerin ödemeleri eğitim gördükleri ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla hesaplarına yatırılacak.