Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcılara sunulan kısmi ödeme hakkının kapsamı, 2027 yılı itibarıyla genişletiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, sistemden ayrılmak zorunda kalmadan bedelli askerlik ve hac ibadeti masraflarını birikimlerinden karşılayabilecek.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedeflere göre, mevcut uygulamadaki şartlar güncelleniyor. Halihazırda yalnızca evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında izin verilen kısmi ödeme imkanına iki yeni alan daha dahil edilecek. NTV Haber'in aktardığı detaylara göre, katılımcılar birikimlerinin belirli bir bölümünü çekerek bu masraflarını finanse edebilecek.

BES'TE KISMİ ÖDEME HAKKI NEDEN ÖNEMLİ?

Kısmi ödeme uygulaması, katılımcıların toplu para ihtiyaçları doğduğunda devlet katkısı haklarını tamamen kaybetmelerinin önüne geçiyor. Vatandaşlar sistemin içinde kalarak hem emeklilik için birikim yapmaya devam edebiliyor hem de bedelli askerlik gibi tek seferlik yüksek maliyetli giderleri kolayca çözebiliyor.

ÜNİVERSİTELER İÇİN MERKEZİ ATAMA KRİTERİ

Aynı program kapsamında yükseköğretim kurumlarını yakından ilgilendiren yapısal kararlar da paylaşıldı. Üniversitelerdeki akademik atama ve yükseltme süreçlerinde ülke genelinde geçerli olacak merkezi asgari standartlar belirlenecek.

Düzenlemeye yönelik mevzuat çalışmalarının 2027 yılına kadar tamamlanarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra, üniversite mezunlarının iş gücü piyasasındaki istihdam performansları düzenli izlenerek eğitim kurumlarının genel gelişim süreçleri kayıt altına alınacak.