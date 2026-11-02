Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, yoğun geçen eğitim döneminin ardından ilk ara tatiline hazırlanıyor. Alanya'daki ilk, orta ve lise öğrencilerini de yakından ilgilendiren kasım ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî takvimle kesinleşti.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, iki hafta sonunun da eklenmesiyle toplam 9 gün boyunca okula gitmeyecek.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre öğrenciler, 13 Kasım 2026 Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte ara tatile çıkacak.

Resmî ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Ancak 14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonlarının da tatil süresine eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Alanya'daki okullarda da Türkiye genelinde olduğu gibi aynı takvim uygulanacak. Öğrenciler, tatilin ardından birinci dönemin kalan bölümüne devam edecek.

15 TATİL NE ZAMAN? YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kasım ara tatilinin ardından öğrencilerin bir sonraki uzun tatili yarıyıl tatili olacak.

MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Öğrenciler, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL MART AYINDA

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili de belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre ikinci ara tatil, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte yine 9 günlük bir tatil yapacak ve 15 Mart Pazartesi günü ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Böylece öğrenciler, ikinci dönemin ardından yaz tatiline çıkacak.

ALANYA'DAKİ ÖĞRENCİLER VE VELİLER DE TATİLE HAZIRLANIYOR

Kasım ara tatili, Alanya'daki öğrenciler ve aileleri için de kısa bir dinlenme dönemi olacak.

Veliler, çocuklarıyla birlikte tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayabilecek. Öğrenciler ise 9 günlük süreyi dinlenerek, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak değerlendirebilecek.

Uzmanların genel önerileri doğrultusunda, tatil boyunca öğrencilerin derslerden tamamen kopmadan dinlenmeye, aileleriyle zaman geçirmeye ve sevdikleri etkinliklere yer vermesi önem taşıyor.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Okulların yeniden açılması: 23 Kasım 2026

Birinci dönemin bitişi: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmî takvimine göre kasım ara tatili için hazırlıklar sürerken, öğrenciler ve veliler 13 Kasım Cuma günü çalacak son ders zilini bekliyor.