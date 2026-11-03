Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2026 enflasyon verileriyle birlikte, 2027 yılında vergi ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Bu oran, yeni yılda yurt dışına seyahat edecek vatandaşların ödeyeceği çıkış harcını da doğrudan etkiliyor.

YENİ HARÇ BEDELİ 1597 TL'YE ÇIKIYOR

Mevcut düzenlemede 2026 yılı boyunca 1250 TL olarak tahsil edilen yurt dışı çıkış harcı, belirlenen yüzde 27,83'lük artışın yansıtılmasıyla 2027'de 1597 TL seviyesine ulaşacak. Herhangi bir müdahale olmaması durumunda, seyahat edenler yeni yılda 347 TL daha fazla ödeme yapacak.

SON SÖZÜ CUMHURBAŞKANI SÖYLEYECEK

Harç ve cezalardaki artışlar yasal olarak yeniden değerleme oranına bağlansa da, sürecin kesinleşmesi için Cumhurbaşkanı'nın kararı bekleniyor. İlgili mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanı'nın bu oranı artırma veya indirme yetkisi bulunuyor. Değişiklik yapılmaması halinde yeni tarife 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla havalimanları ve sınır kapılarında uygulanmaya başlanacak.