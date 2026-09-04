SÜPER Lig’de mücadele eden Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran kırmızı-siyahlı ekip, hücum hattına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Başkent temsilcisi, son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Modena FC’nin formasını giyen Portekizli forvet Pedro Mendes’i renklerine bağladı.

Gençlerbirliği yönetimi ile 27 yaşındaki futbolcu arasında gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından taraflar 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Böylece kırmızı-siyahlılar, transfer döneminin son bölümünde forvet hattına yeni bir alternatif kazandırdı.

PEDRO MENDES İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Başkent ekibi, Portekizli golcüyle 2 yıllık anlaşmaya vardı. Kariyerinde Portekiz, İspanya ve İtalya’da forma giyen Mendes’in tecrübesiyle Gençlerbirliği’nin hücum gücüne katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni transferin takıma katılmasının ardından teknik heyetin vereceği karar doğrultusunda çalışmalara başlaması bekleniyor.

FUTBOLA PORTEKİZ’DE BAŞLADI

Pedro Mendes, futbol kariyerine ülkesinin önemli kulüplerinden Vitoria SC, Moreirense FC ve Sporting CP’nin altyapılarında başladı. Genç yaşlarda dikkat çeken Mendes, daha sonra profesyonel futbol kariyerine adım attı.

Portekizli forvet, profesyonel kariyeri boyunca Sporting CP’nin yanı sıra Almeria, Nacional ve Rio Ave formalarını terletti. Ardından kariyerini İtalya’da sürdüren Mendes, Ascoli ve Modena FC’de görev yaptı.

GEÇEN SEZON 34 MAÇA ÇIKTI

Son olarak Modena FC forması giyen 27 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon takımının önemli isimlerinden biri oldu. Pedro Mendes, Modena FC ile çıktığı 34 resmi karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Farklı liglerde edindiği tecrübeyle dikkat çeken Mendes, bundan sonraki kariyerini Türkiye’de sürdürecek.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN GOL YOLLARINDAKİ YENİ KOZU

Pedro Mendes transferiyle hücum hattındaki seçeneklerini artıran Gençlerbirliği, yeni sezondaki kadro yapılanmasına bir takviye daha yapmış oldu. Kırmızı-siyahlıların Portekizli futbolcudan özellikle gol yollarında katkı almayı hedeflediği belirtiliyor.

Transfer döneminin sona ermesine saatler kala gerçekleştirilen anlaşmayla Pedro Mendes, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig’de yeni bir kariyer sayfası açacak.