AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in kızı Fatma Zehra Önen’den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da tedavi altında bulunan 23 yaşındaki Önen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık durumunun son dönemde ağırlaşması üzerine yoğun bakımda takip edildiği belirtilen Fatma Zehra Önen’in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Paylaşılan bilgilere göre Fatma Zehra Önen, geçtiğimiz yıl geçirdiği bir operasyonun ardından çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladı. Tedavisine İstanbul’da devam edilen genç kadının durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Önen’in yaşamını yitirmesine neden olan rahatsızlığın ayrıntılarına ilişkin ise kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ

23 yaşındaki Fatma Zehra Önen, eğitim hayatını İstanbul’da sürdürüyordu. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Önen’in genç yaşta yaşamını yitirmesi üniversite çevresinde de üzüntü yarattı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Fatma Zehra Önen için İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Önen’in naaşı, daha sonra defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

SİYASET DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Fatma Zehra Önen’in vefatının ardından siyaset dünyasından da Önen ailesine taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Abdülkadir Emin Önen ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Paylaşılan mesajlarda Fatma Zehra Önen’e rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilendi.