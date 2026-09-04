TRENDYOL Süper Lig’de 4. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. İstanbul’da oynanacak mücadele, iki takımın da ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

MAÇ BEIN SPORTS 1’DE

Futbolseverlerin merakla beklediği Başakşehir-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele Digiturk platformunda 77. kanaldan takip edilebilecek.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de geride kalan 3 karşılaşmada 7 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ardından Erzurumspor FK’yı 4-0 mağlup etti. Üçüncü haftada ise Göztepe karşısında 3-2’lik galibiyete uzandı.

Topladığı 7 puanla haftaya averajla lider giren Galatasaray, Başakşehir deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE 3 PUAN PEŞİNDE

Ligin ilk 3 haftasında 4 puan toplayan Başakşehir ise haftaya 9. sırada girdi. İstanbul temsilcisi, güçlü rakibi karşısında saha avantajını kullanarak 3 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ

Sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmaya Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Batrakov, Sane ve Osimhen 11’iyle başlaması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR’İN MUHTEMEL 11’İ

Ev sahibi ekibin ise sahaya Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Olsen, Fayzullaev, Shomurodov ve Umut Bozok 11’iyle çıkması bekleniyor.

Takımların resmi ilk 11’leri karşılaşma öncesinde açıklanacak.

VAR’DA SCHÜTTENGRUBER GÖREV YAPACAK

Mücadelenin orta hakemi Kadir Sağlam olurken, yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Fatih Tokail görev alacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Manuel Schüttengruber, AVAR’da ise Anıl Usta bulunacak.

Başakşehir-Galatasaray mücadelesi bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.