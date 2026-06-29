İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kruvaziyer Gemisinde Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Tamar Tanrıyar'ın 23 Haziran'da eşi Can Tanrıyar ile birlikte Marmaris Deniz Limanı'ndan bir kruvaziyer gemisiyle yurt dışına çıktığı tespit edildi. Yetkililer, söz konusu tarihte Tanrıyar hakkında herhangi bir yakalama veya arama kaydının bulunmadığını belirtti.

Yakalama kararının 27 Haziran'da sisteme işlendiği, rotasını tamamlayarak 29 Haziran'da Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaşan kruvaziyer gemisinde bulunan Tanrıyar'ın burada gözaltına alındığı öğrenildi.

SEGBİS Üzerinden İfade Verdi

Gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkarılan Tanrıyar'ın ifadesi alındı.

Nöbetçi hakimlik, Tanrıyar hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma Devam Ediyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, adli kontrol tedbirinin kapsamı ve dosyaya ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.