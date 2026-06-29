Beslenme uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, mutfaktaki yaygın alışkanlıklar domatesin besin değerini önemli ölçüde azaltıyor. Kansere karşı koruyucu etkisiyle bilinen likopen, C vitamini ve potasyum açısından zengin olan domatesin yanlış tüketimi, vitaminlerin vücut tarafından emilmesini doğrudan engelliyor.

Özellikle yemek veya salata hazırlarken yapılan en büyük hataların başında domatesin kabuklarını soymak geliyor. Uzmanlar, domatese kırmızı rengini veren ve bağışıklık sistemini destekleyen likopen maddesinin en yoğun şekilde kabukta ve hemen altındaki katmanda bulunduğunu bildiriyor. Kabuğun soyulması, bu değerli antioksidanın büyük kısmının çöpe gitmesine neden oluyor.

PİŞMİŞ DOMATES NEDEN DAHA FAYDALI?

Toplumdaki yaygın inanışın aksine, sebzelerin çiğ tüketilmesi kuralı domates için geçerli olmuyor. Bilimsel verilere göre, çiğ domatesin hücre duvarları sert olduğu için likopenin sadece küçük bir kısmı vücut tarafından emilebiliyor. Domatesin hafif ısıya maruz kalması ve pişirilmesi hücre duvarlarını parçalayarak likopen oranını belirgin şekilde artırıyor. Bu durum, menemen ve domates soslarının çiğ domatesten daha yüksek antioksidan değerine sahip olduğunu gösteriyor.

LİKOPEN EMİLİMİ İÇİN HANGİ YÖNTEM UYGULANMALI?

Likopenin yağda çözünebilen bir bileşik olması, domatesin tüketim şeklinde belirleyici bir rol oynuyor. Uzmanlar, domatesin tek başına veya yağsız tüketilmesi yerine, üzerine doğal zeytinyağı eklenmesini tavsiye ediyor. Zeytinyağı, domatesteki faydalı maddelerin bağırsaklardan emilimini en üst düzeye çıkarıyor. Çiğ tüketim tercih edilecekse bile ceviz veya avokado gibi sağlıklı yağ kaynaklarının öğüne dahil edilmesi, vücudun bu besin kaynağından tam anlamıyla yararlanmasını sağlıyor.