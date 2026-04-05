İstanbul’da deprem riski taşıyan yapıların yenilenmesi için hazırlanan yeni destek paketi kamuoyuyla paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen kredi desteğinin detaylarını açıkladı. Proje, özellikle büyük şehirlerdeki yapı güvenliği tartışmaları açısından önem taşırken, Antalya ve Alanya gibi deprem kuşağındaki bölgelerde de benzer beklentileri gündeme taşıdı.

3 MİLYON TL’YE KADAR KREDİ DESTEĞİ

Bakanlık koordinasyonunda ve Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında, İstanbul’daki hak sahiplerine 3 milyon TL’ye kadar kredi sağlanacak. Kredi paketi; ilk yıl ödemesiz, 180 ay vadeli ve %0,69 faiz oranlı olarak sunulacak.

Bu model, özellikle eski ve riskli yapılarda yaşayan vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Yaz aylarında konut hareketliliğinin arttığı turizm şehirlerinde ise benzer desteklerin gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Destek paketinden yararlanabilecek gruplar dört ana kategori altında toplandı:

1. kategori: Üzerinde sadece riskli yapı bulunan ve başka konutu olmayan hak sahipleri

2. kategori: Orta ve düşük gelir grubundaki vatandaşlar

3. kategori: Şehit yakınları, gaziler, emekliler, en az %40 engelli bireyler, kadın hane reisleri ve bu bireylere bakmakla yükümlü olanlar

4. kategori: Enerji verimli binalar (A ve B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip yapılar)

Bu kriterleri bir arada sağlayan vatandaşlar için faiz indirimi oranı %1,25’e kadar çıkabiliyor.

KREDİ ŞARTLARI NELER?

Krediye başvuracak kişiler için bazı finansal ve hukuki koşullar da aranıyor:

- Açık icra kaydı bulunmamalı

- Devam eden haciz veya takip dosyası olmamalı

- Aylık kredi taksitlerinin, belgelenmiş hane gelirinin %70’ini aşmaması gerekiyor

Bu şartlar, geri ödeme sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla belirlenmiş durumda.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru süreci üç aşamadan oluşuyor:

1. Sözleşme: Hak sahipleri, Bakanlığın sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşma yapar ve belgeler sisteme yüklenir.

2. Müteahhit başvurusu: Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine girerek projeyi kaydeder ve onaya sunar.

3. Vatandaş başvurusu: Proje onaylandıktan sonra hak sahipleri e-Devlet üzerinden ön başvuru yapar, ardından anlaşmalı bankaya giderek işlemleri tamamlar.