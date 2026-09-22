Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunu tutkunları kuponlarını kontrol etmeye başladı. Kazanan numaralar 3, 15, 43, 48, 50 ve 52 olurken, büyük ikramiye tutarı 573 milyon 378 bin 176 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto çekilişinde küreden çıkan 6 şanslı numara belli oldu. Çekilişte kazandıran numaralar şöyle sıralandı:

3 - 15 - 43 - 48 - 50 - 52

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kupon sahipleri, oynadıkları kolonları kazanan numaralarla karşılaştırmaya başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE 573 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Süper Loto’da büyük ikramiye 573 milyon 378 bin 176 TL olarak duyuruldu. Böylece dev ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve diğer ikramiye kategorilerindeki dağılım merak konusu oldu.

Çekilişin kesin sonuçlarının ardından 6, 5, 4, 3 ve 2 bilen talihlilerin ikramiye tutarları da netleşecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kupon sahipleri Süper Loto sonuçlarını Milli Piyango Online’ın resmi kanalları üzerinden sorgulayabiliyor. Bilet veya kupon üzerindeki bilgiler kullanılarak ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kontrol edilebiliyor.

Kazanan numaraların açıklanmasının ardından gözler şimdi 573 milyon 378 bin 176 TL’lik büyük ikramiyeye çevrildi.