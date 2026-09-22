Alanya'nın Kargıcak Mahallesi Kellecioğlu Sokak'ta yakın zamanda dökülen asfaltın, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekiplerince altyapı çalışmaları gerekçesiyle yeniden kazılması tepki çekti. Avukat Oğuzhan Kellecioğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu durum kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve kurumlar arası iletişim konularında soru işaretleri oluşturdu.

Kellecioğlu, Alanya Belediyesi'nin 28 Mart 2025 tarihinde yaptığı resmi duyuruyu hatırlattı. Bu duyuruda, ilçe genelinde kazı yapan kurumların bir araya geldiği ve "Önce Altyapı, Sonra Üstyapı" prensibiyle 2025-2026 yatırım programlarının eşleştirildiği bildirilmişti. ASAT yetkililerinin de katıldığı belirtilen bu koordinasyon toplantısına rağmen, yeni asfaltlanan sokakta yaşanan son gelişme planlama eksikliğine işaret etti.

KOORDİNASYON MEKANİZMASI NEDEN İŞLEMEDİ?

Yapılan açıklamada, ASAT'ın söz konusu kazı çalışmasını önceden planlayıp planlamadığı ve Alanya Belediyesi'nin bu durumdan haberdar olup olmadığı soruldu. Eğer belediyenin bilgisi varsa yolun neden önce asfaltlandığı, bilgisi yoksa ilan edilen ortak çalışma mekanizmasının neden devreye girmediği konularının izaha muhtaç olduğu aktarıldı.

KAMU KAYNAKLARI VE ŞEFFAFLIK BEKLENTİSİ

Altyapı ve üstyapı süreçlerinin eşgüdümlü yürütülememesi, vatandaş şikayetlerinin yanı sıra bütçeye ek maliyet yükleri de getiriyor. Kellecioğlu, idarenin temel sorumluluğunun kaynakları ekonomik kullanmak olduğunu belirterek, her iki kurumdan da siyasi polemikten uzak, şeffaf ve belgeli bir açıklama talep etti. İki belediyenin aynı siyasi parti tarafından yönetilmesinin tek başına hukuki sorumluluk doğurmayacağı, ancak ortaya çıkan ek maliyetin kamuoyuyla açık şekilde paylaşılması gerektiği vurgulandı.