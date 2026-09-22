Gelinim Mutfakta’nın 22 Eylül 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, günün birincisi olabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi.

Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca’nın hazırladığı Erzurum Usulü Tavuk Sironlar kayınvalidelerin değerlendirmesine sunuldu. Yapılacak puanlamanın ardından günün en yüksek puanını toplayan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak.

Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı, puanlamanın tamamlanmasıyla kesinleşecek.

GELİNİM MUTFAKTA 22 EYLÜL PUAN DURUMU

22 Eylül Gelinim Mutfakta puan tablosu, kayınvalidelerin vereceği puanların ardından şekillenecek. Yarışmacıların gün içerisinde elde edecekleri puanlar hem günlük sıralamayı hem de haftanın ilerleyen bölümleri açısından toplam puan durumunu doğrudan etkileyecek.

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan isim ise Cemile olmuştu. Cemile, 21 Eylül Pazartesi günü yapılan değerlendirmede 22 puan toplayarak rakiplerini geride bırakmış ve günün çeyrek altınını kazanmıştı.

HAFTAYA CEMİLE LİDER BAŞLADI

Haftanın ilk gününde Cemile 22 puanla birinci sırada yer alırken, Tuğba 15 puanla ikinci olmuştu. Yeşim günü 14 puanla tamamlarken Gonca ise 8 puanda kalmıştı.

Buna göre 21 Eylül puanları şöyle oluştu:

Cemile: 22 puan

22 puan Tuğba: 15 puan

15 puan Yeşim: 14 puan

14 puan Gonca: 8 puan

22 Eylül bölümünde alınacak sonuçlarla birlikte haftalık puan tablosundaki dengeler de yeniden şekillenecek.

GÜNÜN YEMEĞİ ERZURUM USULÜ TAVUK SİRON

Yarışmacıların 22 Eylül’deki sınavı Erzurum Usulü Tavuk Siron oldu. Yufka ve tavuk etinin ön plana çıktığı yemek, sarımsaklı yoğurtla buluşturulurken üzerine salçalı sos ve tereyağı eklenerek servis ediliyor.

Dört yarışmacı da verilen süre içerisinde tariflerini tamamlayıp tabaklarını kayınvalidelerin beğenisine sundu. Lezzet ve sunum açısından yapılan değerlendirmelerin ardından en yüksek toplam puana ulaşan gelin, günün çeyrek altınını kazanacak.