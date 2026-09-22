Kayserispor, geçmiş dönem borçları sebebiyle FIFA'dan yeni bir yaptırımla karşılaştı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, sarı-kırmızılı kulübün eski oyuncusu Carlos Mane'ye olan borcu yüzünden aldığı son cezayla birlikte transfer yasağı dosyası 4'e ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Portekizli kanat oyuncusunun 75 bin Euro tutarındaki alacağının ödenmemesi nedeniyle yasağın getirildiği bildirildi. Yönetim, söz konusu dosyaların "öde-kaldır" statüsünde olduğunu ve borçların kapatılarak yasakların kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

CARLOS MANE'NİN BEKLEYEN DOSYALARI NELER?

Geçtiğimiz sezonun ardından sözleşmesi feshedilen Carlos Mane'nin, kulübe yönelik toplam 3 farklı başvurusunun bulunduğu belirtildi. Daha önce 70 bin Euro'luk ilk alacağı için FIFA'ya giden oyuncuya bu ödemenin yapıldığı ve o dosyanın çözüme kavuştuğu kaydedildi.

İlerleyen günlerde Portekizli futbolcunun 75 bin Euro değerindeki bir diğer dosyasının daha FIFA tarafından karara bağlanması bekleniyor. Kulübün karşı karşıya kaldığı bu cezalar, ilgili meblağlar tahsil edilene kadar yeni oyuncu tesciline izin verilmemesi anlamına geliyor.