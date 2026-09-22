Türkiye genelinde tüketici alışkanlıklarını ölçen Hopi Pulse araştırmasının Ağustos 2026 sonuçları yayımlandı. Ankete katılan bin 500 kişinin harcama verilerine göre, maaşların büyük bir bölümü hesaba yattığı an kira, fatura ve kredi gibi temel giderlere ayrılıyor.

Araştırma verilerine göre, her 100 kişiden 71'i maaşını öncelikli olarak düzenli ödemelere yönlendiriyor. Yüzde 17'lik kesim ise ilk harcamasını market ve temel ihtiyaçlar için yapıyor. Toplamda yüzde 88'lik kitle zorunlu giderleri ilk sıraya koyarken, maaşından birikim veya yatırıma pay ayırabilenlerin oranı yüzde 8 seviyesinde kalıyor.

MAAŞIN DAYANMA SÜRESİNDE CİNSİYET FARKI

Katılımcıların harcama hızları incelendiğinde, yüzde 25'lik kesimin maaşının ilk yedi gün içinde tükendiği görülüyor. Ay sonunu artıda kapatanların oranı ise yüzde 24 olarak ölçüldü. Bu durum cinsiyetlere göre farklılık gösteriyor. Maaşının ilk haftada bittiğini belirten kadınların oranı yüzde 31 iken, erkeklerde bu oran yüzde 21 olarak kaydedildi. Özellikle 26-35 yaş grubundaki kadınlarda ilk hafta maaşı tüketme oranı yüzde 40'a kadar çıkıyor.

ZORUNLU GİDERLERE RAĞMEN KİŞİSEL HARCAMA SÜRÜYOR MU?

Bütçenin büyük kısmı zorunlu yaşamsal faaliyetlere gitmesine rağmen, tüketiciler psikolojik bir denge unsuru olarak küçük harcamalardan vazgeçmiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 90'ı, bütçeleri kısıtlı olsa dahi kendilerini mutlu edecek ufak alışverişler yaptığını aktardı. 18-25 yaş arasındaki genç grupta bu alışkanlıktan vazgeçen hiç kimse bulunmuyor.

Kişisel harcama kalemleri arasında yüzde 49 ile giyim ilk sırada yer alıyor. Giyimi, yüzde 13 ile dışarıda yemek yeme, ardından kozmetik ve seyahat harcamaları izliyor. Tüketicilerin yüzde 78'i bazı harcamalardan kısmakta zorlandığını ifade ederken, gerektiğinde tüm kategorilerden tasarruf edebileceğini belirtenlerin oranı yüzde 22'de kaldı.