Kaila Beach Hotel'de gerçekleştirilen "Dirençli Alanya Projesi" çalıştayında, kentin iklim krizine karşı yol haritası belirleniyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen programa, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.

Toplantıda konuşan ALKÜ

Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, iklim değişikliğinin artık günlük yaşamı ve ekonomiyi doğrudan etkileyen bir gerçeklik olduğunu aktardı. Akdeniz Havzası'ndaki sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangınlarına dikkat çeken Türkdoğan, konunun aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise geçen kış yaşanan sel felaketleri ile turizmdeki mevsimsel kaymaları örnek göstererek, kentin uzun vadeli planlamaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJE VE RİSK HARİTASI

Açılış konuşmalarının ardından uzman isimler, Alanya'nın iklim gündemi ve Avrupa Birliği destekli Pathways2Resilience programı hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Çalıştayın uygulamalı bölümünde katılımcılar, Alanya haritası üzerinde kentsel ısı adaları, su stresi, ani yağışlar ve kıyı erozyonu gibi kritik kırılgan alanları değerlendirdi. Mentimeter yöntemi kullanılarak ilçenin öncelikli iklim riskleri oylamaya sunuldu.

ALANYA İÇİN İKLİM EYLEM PLANI NEDEN ÖNEMLİ?

Kıyı turizmine ve tarımsal üretime dayalı bir ekonomisi olan Alanya'nın, iklim krizine karşı yerel bir eylem planı hazırlaması hayati önem taşıyor. Özellikle COP31 sürecinde Antalya ve ilçelerinin alacağı önlemler, hem uluslararası turizm standartlarına uyum hem de sürdürülebilir tarım için belirleyici olacak. Hazırlanacak stratejinin doğrudan belediyenin afet risk azaltma ve imar planlarına entegre edilmesi bekleniyor.

Projenin ilerleyen aşamalarında, toplanan bilimsel veriler ve geçmiş afet analizleri birleştirilerek Alanya'nın "İklim Dirençlilik Stratejisi, Eylem Planı ve Yatırım Planı" oluşturulacak. Belirlenen uyum eylemleri, yerel yönetimin stratejik yatırım programlarıyla bütünleştirilerek hayata geçirilecek.