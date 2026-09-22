Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen 2026 yılının ilk elit tay ihalesi tamamlandı. Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 15 safkan Arap tayının açık artırmaya sunulduğu organizasyonda, 13 tay yeni sahiplerini bulurken toplam 51 milyon 600 bin lira gelir elde edildi.

Satışa sunulan ancak alıcı bulamayan iki tayın ihalesi, kurumun ilerleyen dönemdeki diğer organizasyonlarına ertelendi.

TİGEM

Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül'ün aktardığına göre, elde edilen hasılat kurumun genel beklentilerini karşıladı.

EN PAHALI TAY 8 MİLYON 750 BİN LİRA

İhalenin en dikkat çeken satışı, 8 milyon 750 bin lira karşılığında alıcı bulan ‘Ağa Fahri’ isimli safkan oldu. Geçtiğimiz yıl 10 milyon 500 bin liraya satılan ‘Hızlı Yasin’in rekoru kırılamasa da, ulaşılan rakam açık artırmanın zirvesinde yer aldı.

ELİT TAYLAR NASIL SEÇİLİYOR VE FİYATLANIYOR?

Kurum bünyesinde her yıl yetiştirilen yaklaşık 450-500 tay arasından sadece en yüksek potansiyele sahip 45 kadarı elit statüsüne ayrılarak üç parti halinde satışa sunuluyor. Uzman komisyonlar tarafından her at için gizli bir muhammen bedel belirleniyor ve rekabeti artırmak amacıyla bu alt sınırlar ihale sırasında katılımcılarla paylaşılmıyor.

Elit tay satış maratonu, iki hafta arayla düzenlenecek yeni ihalelerle devam edecek. Bir sonraki açık artırma, Karacabey Tarım İşletmesi'nin yetiştirdiği tayların katılımıyla 6 Ekim tarihinde yine Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.