Tuzlu Kahve’nin yayınlanan fragmanında Yasemin Ergene ve Kutsi’nin karşı karşıya geldiği sahne, Doktorlar dizisini hatırlayan izleyiciler için sürpriz oldu.

Yıllar sonra aynı projede buluşan iki oyuncunun sahnesinde kullanılan ifadeler de dikkat çekti. Ela’nın “Ben aşka olan inancımı kaybettim” sözleri, sosyal medyada Doktorlar’daki Ela ve Levent ilişkisine gönderme olarak yorumlandı.

Sahnenin ardından çok sayıda izleyici geçmişte ikili arasında neler yaşandığını yeniden araştırmaya başladı.

DOKTORLAR’DA ELA VE LEVENT ARASINDA NE OLMUŞTU?

Doktorlar dizisinde Yasemin Ergene’nin hayat verdiği Ela Altındağ ile Kutsi’nin canlandırdığı Levent Atahanlı arasında yaşanan aşk, yapımın önemli hikayelerinden biriydi.

İkilinin ilişkisi zaman içerisinde evlilik aşamasına kadar ilerlemiş ancak düğün günü yaşanan gelişmeler her şeyi değiştirmişti.

Levent, Ela’nın kendisinden bazı şeyleri gizlediğini düşünmesinin ardından nikaha kısa süre kala evlenmekten vazgeçmiş ve Ela’yı terk etmişti. Bu sahne, Doktorlar’ın yayınlandığı dönemin en çok konuşulan anlarından biri olmuştu.

TUZLU KAHVE’DEKİ SÖZLER DİKKAT ÇEKTİ

Aradan geçen 18 yılın ardından Yasemin Ergene ile Kutsi’nin Tuzlu Kahve’de yeniden karşılaşması, eski hikayeyi bilen izleyicilerde nostalji yarattı.

Özellikle Ela’nın aşka olan inancını kaybettiğini söylediği sahne, Doktorlar’daki yarım kalan ilişkiye yapılan bir gönderme olarak yorumlandı.

İki oyuncunun yıllar sonra yeniden aynı sahnede yer almasıyla Doktorlar’ın Ela ve Levent’i de sosyal medyanın yeniden konuşulan karakterleri arasına girdi.