Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 23 Eylül 2026 tarihinde Antalya genelinde kapsamlı yatırım ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri çerçevesinde yürütülecek olan bu altyapı faaliyetleri, Alanya başta olmak üzere toplam 7 ilçede planlı elektrik kesintilerine neden olacak.

ALANYA VE GAZİPAŞA'DA KESİNTİ SAATLERİ

Alanya ilçesinde Akçatı ve Uğurlu mahalleleri ile Dibektaş Sokak bölgesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak. Şıhlar Mahallesi, Karakise, Merkez, Musturlu ve Yenialiler sokaklarında ise kesinti 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak. Gazipaşa'da ise Beyrebucak, Göçük, Güneyköy, Muzkent, Yakacık ve Zeytinada mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması yürütülecek.

DİĞER İLÇELERDEKİ PLANLI ÇALIŞMALAR

Antalya'nın merkez ve çevre ilçelerinde de benzer altyapı iyileştirmeleri planlandı. Aksu ilçesinde Fatih, Kundu, Hacıaliler, Macun, Barbaros, Dumanlar, Gökdere, Murtuna, Solak, Yenidumanlar ve Yurtpınar mahallelerinde; Akseki'de ise Güzelsu, Pınarbaşı, Çaltılıçukur ve Çukurköy bölgelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı saat diliminde Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi, Kepez Altınova Sinan Mahallesi ile Kaş ilçesinin Ağullu, Bayındır, Yaylakılınçlı, Yeşilbarak, Andifli, Dere, Gökçeören, Pınarbaşı, Yeniköy ve Çukurbağ mahallelerine enerji verilemeyecek.

KESİNTİ SIRASINDA CİHAZLAR NASIL KORUNMALI?

Planlı altyapı ve bakım çalışmaları, uzun vadede bölgedeki enerji kalitesini artırmayı hedeflerken, kesinti bitiminde yaşanabilecek ani voltaj dalgalanmaları elektronik cihazlar için risk oluşturabiliyor. Şebeke geriliminin normale dönmesi sürecinde beyaz eşya ve hassas elektronik aletlerin fişten çekili tutulması, olası donanım arızalarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bölgede süregelen turizm ve tarım faaliyetlerinin aksamaması adına, Alanya ve Gazipaşa'daki işletmelerin belirtilen saat aralıklarına göre jeneratör hazırlıklarını tamamlaması muhtemel etkiyi en aza indirmek için yakından takip ediliyor.