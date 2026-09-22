Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 23 Eylül 2026

Çarşamba günü Alanya ve Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Sabah 06.00'da başlayıp gece 23.59'a kadar sürmesi beklenen yağışlı sistemin Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'u doğrudan etkisi altına alacağı bildirildi. Açıklamaya göre, bölgede yerel olarak şiddetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

SEL VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

Antalya Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Ayrıca yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar ve hortum riskinin can ile mal güvenliğini tehdit edebileceği aktarıldı.

ALANYA'DA SICAKLIK NASIL OLACAK?

Alanya ve çevre ilçelerde tarımsal üretim yapan üreticilerin ve trafikteki sürücülerin bu 18 saatlik riskli periyotta olası su baskınlarına karşı dikkatli olması büyük önem taşıyor. Meteoroloji verilerine göre, yağışın etkili olacağı çarşamba günü bölgede sıcaklıklar 23 ile 28 derece arasında seyredecek. Hissedilir serinlemenin ardından perşembe günü ise termometrelerin yeniden 30 dereceye çıkması öngörülüyor.