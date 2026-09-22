İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa’daki saldırının ardından sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara yönelik Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Yapılan incelemelerde saldırı içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6 yurt içi hesap belirlendi. Bunun yanı sıra provokatif ve dezenformatif paylaşım yaptığı değerlendirilen 11’i yurt içi, 1’i yurt dışı olmak üzere 12 hesap daha tespit edildi.

Böylece toplamda 17’si yurt içi, 1’i yurt dışı olmak üzere 18 sosyal medya hesabı incelemeye alındı.

47 URL İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında 47 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

Yetkililer, söz konusu içeriklerle ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

3 İLDE TOPLANMA ÇAĞRILARI TESPİT EDİLDİ

Bakan Çiftçi, Ankara, İzmir ve İstanbul’da toplanmaya yönelik çağrı içerdiği değerlendirilen bazı sosyal medya paylaşımlarının da tespit edildiğini açıkladı.

Bu paylaşımlarla ilgili olarak ilgili il birimleri ile Güvenlik Daire Başkanlığının bilgilendirildiği belirtildi.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Manisa’da yaşanan olayın ardından yapılan paylaşımların yakından takip edildiğini belirtti.

Çiftçi, olayın ardından kamu düzenini bozmayı amaçlayan provokatif girişimler ile dezenformasyon içeriklerine karşı siber takip faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin sosyal medya ve internet ortamındaki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.