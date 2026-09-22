İstanbul Şişli'de mobil arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla ilk kez buluşan bir kişi, restoranda fahiş hesap talebiyle karşılaştı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, tehdit yoluyla 21 bin TL ödeme yaptırılan mağdur, polis merkezine giderek şikayetçi oldu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İddiaya göre, kadının yönlendirmesiyle seçilen mekana giden ikili masaya oturdu. Yaklaşık bir saat süren buluşma boyunca kadın karışık ızgara ve şarap sipariş ederken, erkek tarafı sadece su içti. Kalkma vakti geldiğinde ise masaya 50 bin TL tutarında bir adisyon getirildi.

İTİRAZ EDİNCE MEKANDAN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEDİ

Hesabın tamamını ödeyecek durumu olmadığını belirten müşteri, işletme çalışanlarının baskısına maruz kaldığını öne sürdü. "Ödemeden buradan çıkamazsın" şeklindeki ifadeler üzerine mağdur, hesabın 14 bin TL'lik kısmını kredi kartıyla ödedi. Kalan tutar için ise kendisine verilen bir IBAN numarasına 7 bin TL göndererek toplamda 21 bin TL ödeme yaptı.

BENZER DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Son dönemde büyükşehirlerde sıkça karşılaşılan bu yöntem, organize bir haksız kazanç türü olarak biliniyor. Uygulama üzerinden tanışılan kişilerin ısrarla belirli bir mekana yönlendirmesi ve hesap itirazlarında anında çalışan grubunun baskı kurması bu sistemin temel özelliklerini oluşturuyor. Bilişim ve güvenlik kaynakları, ilk buluşmalarda mekan seçiminin ortak yapılması ve fiyatların sipariş öncesinde kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Restorandan ayrıldıktan hemen sonra emniyete giden kişi, hem kendisini mekana götüren kadından hem de işletme yetkililerinden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin, iddiaların odağındaki işletme ve şüpheli kadın hakkında başlattığı yasal süreç devam ediyor.