ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos'ta açıkladı. Kurumun YKS duyuruları arasında 20 Ağustos itibarıyla ek yerleştirme kılavuzu veya ek tercih takvimine ilişkin yeni bir duyuru ise yer almıyor.

2026 YKS ek kontenjanları açıklandı mı?

20 Ağustos 2026 itibarıyla 2026 YKS ek yerleştirme kontenjanları henüz açıklanmadı.

Ek yerleştirmede kullanılacak kontenjanların kesinleşmesinde üniversitelerdeki kayıt süreci önem taşıyor. İlk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanların yanı sıra kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylardan kaynaklanan boşlukların ardından ek yerleştirmede kullanılabilecek kontenjanlar netleşecek.

ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda üniversite ve bölümlerin boş kontenjanları ile tercih ve yerleştirmeye ilişkin kurallar yer alacak.

2026 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu?

2026 YKS ek tercih tarihleri için 20 Ağustos itibarıyla ÖSYM tarafından resmi bir takvim duyurulmadı. ÖSYM'nin güncel YKS duyuruları arasında son olarak 18 Ağustos tarihli yerleştirme sonuçları ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler bulunuyor.

Adayların ek tercih işlemleri başlamadan önce ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekecek.

Ek yerleştirmede hangi kontenjanlar kullanılacak?

ÖSYM'nin 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bazı özel kontenjanların ilk merkezi yerleştirmede boş kalması halinde ek yerleştirmede de yer alacağı belirtiliyor. Bu nedenle adayların ek tercih döneminde yayımlanacak güncel kılavuzdaki kontenjan ve koşulları esas almaları önem taşıyor.

2026 YKS taban puanları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından programlarda oluşan en küçük ve en büyük puanlara ilişkin sayısal bilgiler de ÖSYM tarafından 18 Ağustos'ta yayımlandı.

Ek tercih yapacak adaylar, merkezi yerleştirmede oluşan puanları inceleyerek tercih seçeneklerini değerlendirebilecek. Ancak ek yerleştirmede ÖSYM'nin yayımlayacağı güncel kontenjanlar ve kılavuzda belirtilen tercih koşulları dikkate alınacak.

2026 YKS'nin ilk tercih dönemi 29 Temmuz'da başlamış ve 10 Ağustos saat 23.59'da sona ermişti.

Ek tercih sürecine ilişkin tarihler ve boş kontenjanlar ÖSYM'nin resmi duyurusuyla kesinlik kazanacak.