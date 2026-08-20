Antalya Muratpaşa Belediyesi bünyesinde gençlere ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık eğitimi veren MURGEM, 2026 yılı yerleştirme sürecini tamamladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre kursiyerler; mühendislik, sağlık, havacılık ve psikoloji gibi pek çok farklı branşta Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim alma hakkı elde etti.

Kurumun paylaştığı verilere göre, öğrencilerden Melih Nazmi Çetinkaya Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'ne, Nazlı Önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ne, Ayşegül Avcuoğlu ise Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti. Ayrıca Toprak Yazıcıoğlu, Şuayip Yarar ve Atlas Köse'nin Milli Savunma Üniversitesi'ni (MSÜ) kazandığı bildirildi.

FARKLI ŞEHİRLER VE BÖLÜMLER TERCİH EDİLDİ

MURGEM kursiyerlerinin kayıt hakkı kazandığı diğer yükseköğretim kurumları arasında Ege, Akdeniz, Bursa Teknik, Eskişehir Osmangazi, Süleyman Demirel, Çanakkale Onsekiz Mart, Pamukkale ve Muğla Sıtkı Koçman üniversiteleri yer aldı. Adayların yerleştiği alanlar incelendiğinde bilgisayar, gıda ve kimya mühendisliğinin yanı sıra hukuk, moleküler biyoloji ve genetik, iç mimarlık, yönetim bilişim sistemleri ile radyo-televizyon gibi geniş bir yelpaze göze çarptı.

Antalya sınırları içinde kalmayı tercih eden adayların adresi ise ağırlıklı olarak Akdeniz Üniversitesi oldu. Öğrenciler bu üniversitede fen bilgisi öğretmenliği, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, tarımsal biyoteknoloji ve gerontoloji gibi programları kazandı. Çevre illerde yer alan Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi ile Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi de öğrencilerin yoğun tercih ettiği bölge okulları arasında sıralandı.

YEREL YÖNETİMLERİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ NEDİR?

Yerel yönetimler tarafından finanse edilen ücretsiz sınav hazırlık merkezleri, artan eğitim maliyetleri karşısında fırsat eşitliği yaratmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Muratpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği MURGEM modeli gibi projeler, üniversite sınavı maratonundaki gençlerin akademik materyal, deneme sınavı ve rehberlik ihtiyaçlarını karşılayarak ulusal çaptaki rekabette öğrencilere kurumsal bir destek mekanizması sunuyor.