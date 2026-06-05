Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinin katılımının beklendiği 2026

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, bu yıl başvuruları bireysel yapılan sınava katılım zorunluluğu bulunmuyor. Sınava girmeyen öğrenciler, adrese dayalı yerel yerleştirme sistemiyle evlerine en yakın liselere kayıt yaptırabilecek.

Türkiye genelindeki öğrencilerin yalnızca yüzde 10'u sınav puanıyla liselere yerleşirken, geriye kalan yüzde 90'lık kesim yerel yerleştirme ile eğitimlerine devam edecek. Adaylar bu yıl kendi okullarında değil, bakanlık tarafından özel olarak belirlenen binalarda sınava girecek.

SINAV OTURUMLARI VE SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

LGS, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Saat 09.30'da başlayacak olan birinci oturumda öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil derslerinden 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden 40 soru için 80 dakika verilecek.

İki oturum arasında öğrenciler okul bahçesinde dinlenebilecek ve isteyenlere beslenme desteği sağlanacak. Soruların ezbere dayalı olmayacağı, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve analitik düşünme becerilerini ölçecek nitelikte olacağı bildirildi. Her testten en az bir eleyici sorunun yer alması beklenen sınav, uluslararası PISA ve TIMSS formatlarına benziyor.

PUANLAMA SİSTEMİ VE YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlık açıklamasına göre, sınavda 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek. Puan hesaplamasında matematik, Türkçe ve fen bilimleri soruları 4'er puan; inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil soruları ise 1'er puan üzerinden değerlendirilecek. Okul notlarının dahil edilmediği sınavın sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde tercih kılavuzu ve kontenjanlarla birlikte elektronik ortamda ilan edilecek.

SINAV GÜNÜ ÖĞRENCİLERİN YANINDA NELER BULUNMALI?

Sınav sabahı kimlik ve salon kontrollerinin aksamaması için adayların en geç saat 09.00'da binalarda hazır bulunması gerekiyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince mühürlenerek dağıtılan fotoğraflı sınav giriş belgeleri ile geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları şart koşuluyor. Ayrıca en az iki adet siyah kurşun kalem, leke bırakmayan silgi, kalemtıraş ve bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içinde su getirilmesine izin veriliyor.

Eğitim uzmanları, sınava sayılı günler kala yeni konu çalışılmasını önermiyor. Kalan sürede eksiklerin giderilmesi, deneme sınavlarının analiz edilmesi ve uyku düzeninin korunması tavsiye ediliyor. Uzmanlar ayrıca, sınav anında emin olunmayan sorularda rastgele işaretleme yapmak yerine boş bırakmanın daha güvenli bir strateji olduğunu aktardı.