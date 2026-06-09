Alanya’nın önemli tarihi miraslarından biri olan Syedra Antik Kenti, 13 Haziran Cumartesi günü kültür ve sanatla buluşacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Alanya Rotary Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte, klasik müzik eserleri iki bin yıllık antik kent atmosferinde sanatseverlerle buluşacak. “Syedra Sizi Çağırıyor” sloganıyla düzenlenen organizasyon kapsamında program saat 18.00’de, Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertuğ Ergürer’in rehberliğinde gerçekleştirilecek Syedra turuyla başlayacak. Ardından saat 19.30’da katılımcılar için kokteyl düzenlenecek. Gecenin finalinde ise saat 20.30’da konser etkinliği gerçekleştirilecek.

"SYEDRA’YI ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRME İSTİYORUZ"

Rotary Kültür Sanat Komite Başkanı Ali Toprak, “13 Haziran akşamı saat 18.00’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Alanya Rotary Kulübü olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimizin amacı Syedra’nın tüm Türkiye’de, özellikle Alanya’da ciddi bir çekim merkezi haline gelmesi. Bu projedeki amacımız Syedra’yı hem Alanya’ya hem Türkiye’ye hem de tüm dünyaya tanıtmak. Saat 18.00’de başlayan Syedra gezisiyle devam eden bir klasik müzik konseri olacak. Oda orkestrası eşliğinde 250 seçkin davetliye bir saat süren bir konser gerçekleştirilecek. Sonrasında yapılacak küçük bir filmle bu yapımı hem Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde hem bizler hem Alanya Belediyesi çeşitli platformlarda kullanarak Syedra’yı bir çekim merkezi haline getirmeyi, Alanya’da sadece deniz, kum, güneş üçgeninden çıkıp tarihi de içine alan ciddi bir potansiyel yaratmayı amaçlıyoruz. Umarım istediğimiz hedefe ulaşır ve bu tanıtıma hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Alanya Rotary Kulübü olarak katkı sağlarız. Zaten hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ve bu şehre karşı hepimizin bir sorumluluğu var. Biz de Alanya Rotary Kulübü olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle şehrimize olan borçlarımızdan birini ödemiş olacağız. Katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere teşekkür ediyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi