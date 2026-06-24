Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, Tarkan'a ait olan yeni teklisini 26 Haziran'da yayınlamaya hazırlanıyor. Sözcü'nün aktardığı habere göre, projenin duyurusu ikilinin sosyal medyadaki karşılıklı mesajlaşmalarıyla kamuoyuna yansıdı.

Yeni parçasının tanıtım sürecini başlatan Reynmen, kişisel hesapları üzerinden Tarkan'ın hafızalara kazınan eski bir videosuna gönderme yapan bir paylaşım gerçekleştirdi. Bu tanıtım hamlesine Tarkan'dan yanıt gecikmedi. Megastar, söz konusu gönderiye "Ay ay ay çok heyecanlı" yorumunu bırakarak projeye olan desteğini açıkça gösterdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE POP MÜZİK ETKİLEŞİMİ

Geleneksel Türk pop müziğinin en tecrübeli isimlerinden biri olan Tarkan'ın, kariyerine dijital içerik üreticisi olarak başlayıp sonrasında ana akım müzik piyasasına giriş yapan Reynmen'e şarkı vermesi, sektördeki kuşak ve mecra değişiminin dikkat çeken bir örneği olarak değerlendiriliyor. Bu iş birliği, geleneksel müzik altyapısı ile dijital çağın yeni nesil dinleyici kitlesini ortak bir projede birleştiriyor.

İkilinin sosyal medyadaki etkileşimiyle gündeme gelen Tarkan imzalı parça, 26 Haziran tarihinde tüm dijital müzik platformları üzerinden dinleyicilerin erişimine açılacak.