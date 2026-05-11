Altın piyasası 11 Mayıs 2026 Pazartesi gününe düşüşle başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik açıklamalar, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın üzerinde baskı oluşturdu. Sabah saatlerinde gram altın 6.830,87 TL, çeyrek altın ise 11.204 TL seviyesinde işlem gördü.

Antalya ve Alanya’da düğün hazırlığı yapan vatandaşlar ile birikimlerini altına yönlendiren yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kuyumcularda hareketlilik artarken, “Gram altın bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilime ilişkin açıklamaları fiyatlamalarda etkili oldu. İran’ın ABD tarafından sunulan taslağa verdiği yanıtın “kabul edilemez” olarak değerlendirilmesi sonrası petrol fiyatlarında yükseliş görülürken, altın fiyatlarında sınırlı geri çekilme yaşandı.

Ons altın ise sabah saatlerinde 4.676,25 dolar seviyesine geriledi. Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik beklentilerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.

11 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 6.830,87 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.204,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.374,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.654,66 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.578,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 111.979,09 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.676,25 Dolar

YATIRIMCILAR ALTIN FİYATLARINI YAKINDAN İZLİYOR

İç ve dış piyasadaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yaşanan değişimler, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya, Antalya ve çevresinde düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kuyumcularda fiyat hareketleri dikkatle izleniyor.

Uzmanlar, altın yatırımı yapacak vatandaşların günlük fiyat değişimlerini takip ederken küresel gelişmeleri ve döviz piyasalarını da göz önünde bulundurması gerektiğini belirtiyor.