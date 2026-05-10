Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğu, Antalya’da sarı-kırmızılı taraftarları sokaklara döktü. Hesap.com Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından bitime bir hafta kala mutlu sona ulaşan Galatasaray’ın başarısı, turizm kenti Antalya’da da büyük coşkuyla kutlandı.

Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce taraftar, ellerinde bayraklarla marşlar söyledi, tezahüratlar yaptı. Yakılan meşaleler ve cep telefonlarının ışıklarıyla meydanda renkli görüntüler oluştu.

ARAÇ KONVOYLARI KENT MERKEZİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Kutlamalara araçlarıyla katılan taraftarlar, kent merkezinde uzun konvoylar oluşturdu. Araçlardan Galatasaray marşları yükselirken, korna sesleri Antalya’nın birçok noktasında duyuldu. Trafikte zaman zaman yoğunluk yaşansa da kutlamalar genel olarak kontrollü şekilde devam etti.

GALATASARAY FORMALI KÖPEK GECEYE DAMGA VURDU

Kutlamaların en dikkat çeken görüntülerinden biri ise Galatasaray forması giydirilen bir köpek oldu. Meydana getirilen köpek, taraftarların ve vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda kişi köpekle fotoğraf çektirdi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, sarı-kırmızılı taraftarların sevinci gece geç saatlere kadar devam etti.

Antalya’daki bu görüntüler, Alanya başta olmak üzere turizm bölgesindeki Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.