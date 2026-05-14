Aksaray’da uzun süredir aranan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Hakkında farklı suçlardan toplam 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. (32), işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, kent merkezinde saklandığı belirlenen hükümlünün yakalanması için teknik ve fiziki takip yürüttü. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen baskında D.K. gözaltına alındı.

52 AYRI SUÇTAN KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNUYORDU

D.K.’nin, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, resmi belgede sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve mala zarar verme gibi suçların da aralarında bulunduğu toplam 52 ayrı dosyadan arandığı öğrenildi.

Hakkındaki mahkeme kararlarının kesinleşmesiyle toplam ceza süresinin 101 yılı aştığı belirtildi.

JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında D.K.’nin şehir merkezindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyon sonucunda hükümlü herhangi bir olay yaşanmadan gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan D.K., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, kamu düzenini tehdit eden ve hakkında kesinleşmiş ceza bulunan kişilere yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.