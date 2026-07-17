Erzurum ve Erzincan kırsalında özel eğitimli köpeklerle yapılan taramalar sonucunda, yüksek ekonomik değeri nedeniyle "kara elmas" olarak bilinen 22 ton trüf mantarı rezervi ortaya çıkarıldı. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü envanter çalışmaları, toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen ve kilogramı 100 ile 750 euro arasında alıcı bulan bu mantar türünün bölgedeki devasa potansiyelini belgeledi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Erzurum'un Horasan, İspir ve Aşkale ilçelerini kapsayan yaklaşık 20 bin hektarlık arazide 3,5 ton trüf mantarı tespit edildi. Erzincan'ın Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü ilçelerindeki 30 bin hektarlık sahada 6 ton, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğundaki 62 bin hektarlık bölgede ise 12,5 tonluk varlık kayıt altına alındı.

30 MİLYON LİRALIK EKONOMİK KATKI

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, mantarların yer altında gelişmesi sebebiyle yalnızca uzman trüf avcıları ve kokuya duyarlı özel köpekler yardımıyla toplanabildiğini bildirdi. Karakurt'un açıklamasına göre, bölgede 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen mantar satışları sayesinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 30 milyon lira gelir sağlandı.

YAPAY TRÜF ORMANLARI NASIL KURULUYOR?

Doğal rezervlerin yanı sıra kontrollü üretimi artırmak için modern ormancılık teknikleri de bölgede uygulamaya konuldu. Meşe ağaçlarının köklerine trüf mantarı aşılanarak yapay orman ekosistemleri oluşturuluyor. Bu yenilikçi adım çerçevesinde Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Cephanelik ağaçlandırma sahasında 2 hektarlık alana bin 50 adet aşılı mikorizalı meşe fidanı dikildi.

Benzer çalışmalar Erzincan kırsalında da hız kazandı. Refahiye ilçesine bağlı Damlaca köyünde 1 hektarlık alana 550 adet, Üzümlü ilçesi Ocakbaşı köyünde ise yine 1 hektarlık alana 550 adet olmak üzere toplam 2 hektarlık sahada bin 100 adet mikorizalı meşe fidanı toprakla buluşturularak sürdürülebilir üretime geçiş yapıldı.