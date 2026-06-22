Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarının ardından bankacılık sektöründe mevduat faizi oranları yeniden güncellendi. Güvenli yatırım arayan tasarruf sahipleri, birikimlerini değerlendirmek için bankaların sunduğu güncel koşulları yakından takip ediyor.

Yüksek seyreden faiz ortamı, kısa vadede risk almadan düzenli getiri elde etmek isteyenlerin mevduat hesaplarına olan ilgisini canlı tutuyor. Finans piyasalarından aktarılan bilgilere göre, özellikle 32 günlük vade seçenekleri hem esneklik hem de kazanç dengesi açısından en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında geliyor.

BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE GETİRİSİ

Piyasada referans büyüklük olarak kabul edilen 1 milyon liralık birikimin 32 günlük getirisi, kurumlara göre farklılık barındırıyor. Paylaşılan son verilere göre, Halkbank müşterilerine yüzde 35 faiz oranı sunuyor. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamada, 1 milyon liranın 32 gün sonundaki net kazancı 25 bin 315 TL olarak gerçekleşiyor. Belirtilen vade süresinin sonunda yatırımcının hesabındaki toplam bakiye ise 1 milyon 25 bin 315 TL'ye ulaşıyor.

NEDEN 32 GÜNLÜK VADE TERCİH EDİLİYOR?

Piyasalardaki dalgalanmalara karşı anapara koruması sağlayan mevduat hesapları, risksiz getiri arayanlar için temel seçenek olmaya devam ediyor. Yatırımcıların 32 günlük kısa vadeyi tercih etmesinin temelinde, olası faiz artışı dönemlerinde yeni ve daha yüksek oranlardan hızlıca faydalanabilme stratejisi yatıyor. Ayrıca bu yöntem, acil nakit ihtiyaçlarına karşı paranın uzun süre bankada kilitli kalmasını engelleyerek likidite avantajı sağlıyor.