Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir optik mağazasına yönelik silahlı saldırı soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u cezaevine gönderildi.

29 Mart tarihinde Sarıana Mahallesi'ndeki marinada meydana gelen kurşunlama olayının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet birimlerinin açıklamasına göre, saldırının organize bir yapı tarafından planlandığı tespit edildi.

SAHTE PLAKA OYUNU PTS'YE TAKILDI

İzmir'den kiraladıkları mavi renkli araçla Marmaris'e gelen şüphelilerin, izlerini kaybettirmek için sahte plaka kullandıkları belirlendi. Ancak Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve HTS analizleri sayesinde şahısların adım adım takip edildiği aktarıldı. Olayın ardından gerçek plakayı tekrar takarak aracı İzmir'de teslim eden şüpheliler, polisin detaylı incelemesinden kaçamadı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasıyla 12 Mayıs'ta Muğla, İzmir ve Kayseri'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda olayın asıl şüphelileri olan A.K., M.A.G., Ö.F.Y., C.A., Y.E.Y., F.B.Ö., G.Ö., M.A., R.Ç. ve M.D. ile firarilerin Aydın Söke'ye kaçmasına yardım ettiği öne sürülen B.D.G. ve K.K. gözaltına alındı.

DİJİTAL İZLER SUÇ AĞINI NASIL ÇÖKERTİYOR?

Organize suç örgütlerinin sahte plaka veya kiralık araç gibi klasik yöntemlerle iz kaybettirme çabaları, güncel PTS ve HTS (iletişim trafiği) analizleri karşısında sonuçsuz kalıyor. Banka hesap hareketleri ve dijital ayak izlerinin eşleştirilmesiyle yürütülen bu tür soruşturmalar, suç ağlarının kısa sürede deşifre edilmesini sağlıyor.

ADLİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan 12 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 9'u 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', '6136

Sayılı Kanuna Muhalefet', 'tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.