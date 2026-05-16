Galatasaray'ın 2025-26 sezonunu zirvede tamamlayarak elde ettiği 26. şampiyonluk için RAMS

Park'ta kupa töreni düzenlendi. Aktarılan bilgilere göre, ışık gösterileri eşliğinde yapılan kutlamalarda futbolcular kendi belirledikleri müziklerle sahneye davet edildi. Gecede dikkat çeken anlardan biri, sağ bek oyuncusu Sacha Boey'un platforma çıkışı sırasında yaşandı.

SACHA BOEY SAHNEYE NASIL ÇIKTI?

Kutlamalar sırasında ismi anons edilen Sacha Boey, şampiyonluk platformuna elinde ve sırtında taşıdığı Filistin bayrağı ile geldi. Stadyumu dolduran taraftarlar, oyuncunun bu hareketine alkışlar ve tezahüratlarla karşılık verdi. Boey'un kupa sevincini yaşarken sergilediği bu tutum, tribünlerden yoğun destek gördü.

SPOR CAMİASINDAKİ BENZER TUTUMLAR NELER?

Son dönemde yeşil sahalarda futbolcuların küresel gelişmelere dair mesaj vermesi sık karşılaşılan bir durum haline geldi. Özellikle uluslararası organizasyonlarda ve şampiyonluk kutlamalarında sporcular, ülkelerin veya toplulukların bayraklarını taşıyarak kişisel duruşlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Sacha Boey'un RAMS

Park'taki törende Filistin bayrağı açması da bu sporcu refleksinin güncel bir örneği olarak kayıtlara geçti.