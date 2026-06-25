ALANYA Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) ofisinde gerçekleşen ziyarette, Alanya'da görev yaptığı süre boyunca Alanya medyasına verdiği destekler ve kente sunduğu hizmetler dolayısıyla Başsavcı Dr. Ali Öztürk'e teşekkür edildi. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, Başsavcı Öztürk'ün her zaman Alanya medyasına destek verdiğini belirterek "Görev süresi boyunca Alanya’mıza ve basın camiamıza önemli katkılar sunan sayın Başsavcımız Dr. Ali Öztürk'e teşekkür ediyor, yeni görev yeri olan Çanakkale'de üstün başarılarının devamını diliyoruz" dedi. Kesen, ziyaretin sonunda Alanya medyasına verdiği destekler ve Alanya'ya yaptığı değerli hizmetlerin anısına Başsavcı Dr. Ali Öztürk'e teşekkür plaketi sundu. Başsavcı Öztürk, Alanya'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu vurgulayarak Alanya basınına teşekkür etti.

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI

Ziyaret sırasında gazetecilerin Alanya’nın genel asayiş durumu hakkındaki sorularına da yanıt veren Başsavcı Öztürk, Alanya'daki suç oranının sanıldığı gibi yüksek olmadığını söyledi. Öztürk, ”Biz genelde kentteki suç oranı, nüfusun yüzde 10'unu aştığında suç miktarının fazla olduğunu düşünürüz. Alanya'nın yaklaşık 450 bin aktif nüfusu var ve suç dosyası 35-37 bin civarında” diyerek Alanya’nın güvenli bir kent olduğunu vurguladı. Öztürk, Alanya'da genelde olayların büyük bölümünü kavga, alkollü araç kullanma ve trafik kazalarının oluşturduğunu belirtti.

Başsavcı Öztürk, bir basın mensubunun bazı üst düzey turizmcilerin Alanya’da faili meçhul cinayetlerin fazla olduğunu beyan ettiği açıklamaları hatırlatması üzerine, “Öyle bir şey yok, faili meçhul olaylar Türkiye’nin her yerinde var. Alanya'da suç oranları diğer bölgelere göre daha düşük” dedi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR