Yaz aylarının gelmesiyle birlikte mahallenin susuz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hacıkerimler Mahalle Muhtarı Mehmet Dalaklı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) yetkililerine defalarca arıza bildiriminde bulunduğunu belirtti. Muhtar Dalaklı, süreç boyunca ne mahalle halkının ne de bir muhtar olarak kendisinin dikkate alınmadığını ifade ederek, "Vatandaşlarımıza sorunun çözüleceğine dair defalarca söz verdim ama aradan geçen sürede ne gelen oldu ne giden. Üstelik artık telefonlarıma dahi bakılmıyor" dedi.

SU KAYNAĞI VAR AMA BORULAR PATLAK

Mahallede aslında bir su kıtlığı yaşanmadığını, sorunun tamamen altyapı ihmalinden kaynaklandığını dile getiren Dalaklı, su taşıyıcı hatların acilen elden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Hatlarda meydana gelen patlaklar yüzünden tonlarca suyun boşa aktığını belirten muhtar, yetkililerin bu vurdumduymazlığına anlam veremediklerini sözlerine ekledi.



Görevi vatandaşa su götürmek ve mağduriyetleri gidermek olan yetkililerin kendilerini muhatap almamasına sert tepki gösteren Muhtar Mehmet Dalaklı, yetkililere son kez çağrıda bulundu:

"Ben bu mahallenin seçilmiş muhtarıyım. Su boşa akarken vatandaşlarımızın içecek su bulamaması kabul edilemez. Yaz sıcaklarının ortasındayız; insanlar duş alacak, bulaşık yıkayacak su bulamıyor. Bu mağduriyete artık bir son verin!"