AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Avsallar turizm esnafı ziyaretlerinin ardından bölgeye yeniden gitti. Program yoğunluğu nedeniyle önceki ziyarette görüşemedikleri esnafları ziyaret eden Tavlı, verilen sözün tutulduğunu belirtti.

Bir hafta sonra yeniden Avsallar’da esnafla buluşan Tavlı, yarım kalan ziyaretleri tamamlayarak turizm esnafının talep ve beklentilerini dinledi. Tavlı, esnaf ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek turizm sektörünün her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Tavlı, ziyaretlere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Samimiyetin olduğu yerde muhabbet, muhabbetin olduğu yerde bereket vardır” ifadelerini kullandı.