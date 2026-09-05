Alanya'da Rus makamlarınca “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Marat Dreizin, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

INTERPOL'DEN GELEN BİLGİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Interpol Daire Başkanlığı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, Rus makamlarının aradığı Dreizin’in Alanya’da bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde şüphelinin Türkiye’de G, V ve M tehdit kodlarının bulunduğu da belirtildi. Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda Dreizin’in bulunduğu bölgeyi takibe aldı.

KARGICAK'TA YAKALANDI

Polis ekiplerinin takibi sonucunda Dreizin, 4 Eylül günü saat 16.30 sıralarında Alanya’nın Kargıcak Mahallesi Tevfik Müftüoğlu Caddesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

KIRMIZI BÜLTEN NE ANLAMA GELİYOR?

INTERPOL sisteminde kırmızı bülten, bir ülkenin adli makamlarınca aranan kişinin yerinin belirlenmesi ve iade, teslim veya benzeri hukuki süreçler sonuçlanıncaya kadar geçici olarak yakalanmasına yönelik uluslararası bir bildirim niteliği taşıyor. Kırmızı bülten doğrudan “uluslararası tutuklama emri” anlamına gelmiyor. Hakkında kırmızı bülten bulunan kişiyle ilgili uygulanacak işlemler, kişinin bulunduğu ülkenin kendi mevzuatı ve yetkili makamlarının kararları doğrultusunda yürütülüyor.

İADE SÜRECİ AYRI BİR HUKUKİ AŞAMA

Uluslararası seviyede aranan bir kişinin başka bir ülkede yakalanmasının ardından, talepte bulunan ülkeye gönderilmesi otomatik olarak gerçekleşmiyor. Yakalama sonrasında kişinin kimliği ve uluslararası arama kaydı doğrulanırken, iade talebi bulunması halinde konu ilgili adli ve idari makamların değerlendirmesine giriyor. Talepte bulunan ülkenin sunduğu belgeler, isnat edilen suç ve yürürlükteki uluslararası anlaşmalar ile iç hukuk hükümleri bu süreçte önem taşıyor.

ULUSLARARASI POLİS İŞ BİRLİĞİ

INTERPOL, üye ülkelerin kolluk birimleri arasında aranan kişilere ve suçlara ilişkin bilgi paylaşımını sağlayan uluslararası mekanizmaların başında geliyor. Kırmızı bültenlerin yanı sıra farklı amaçlarla kullanılan başka renklerde bildirimler de bulunuyor. Aranan kişilerin sınır aşan hareketlerinin tespit edilmesinde ülkelerin ulusal birimleri ile INTERPOL kanalları arasında yürütülen koordinasyon kritik rol oynuyor.

BENZER OPERASYONLARDA KOORDİNASYON ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de kırmızı bültenle aranan yabancıların yakalanmasına yönelik operasyonlarda Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile istihbarat, KOM, narkotik, terörle mücadele, asayiş ve siber suçlarla mücadele birimleri ihtiyaç doğrultusunda ortak çalışmalar yürütebiliyor. Benzer şekilde Türkiye tarafından aranan ve yurt dışında tespit edilen kişilerin ülkeye iadelerinde de yabancı ülke makamlarıyla uluslararası polis ve adli iş birliği mekanizmaları işletiliyor.

ALANYA'NIN ULUSLARARASI YAPISI

Alanya; turizm, yabancı yerleşik nüfus ve uluslararası ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olduğu Antalya’nın önemli ilçeleri arasında bulunuyor. Bu hareketlilik, ilçenin ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkı sağlarken güvenlik birimlerinin yabancı ülke makamları ve uluslararası kolluk kanallarıyla koordinasyonunu da önemli hale getiriyor. Dreizin hakkındaki işlemlerin, emniyetteki sürecin ardından ilgili mevzuat ve yetkili makamların kararları doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.