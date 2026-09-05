Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 Türkiye Koordinasyon Toplantısı kapsamında Antalya’ya geldi. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek küresel iklim zirvesine yönelik hazırlıkların ele alındığı ziyaret sırasında spor dünyasıyla da öne çıkan bir buluşma gerçekleşti. Corendon Alanyaspor yönetimi, Bakan Kurum’a kulübe özel hazırlanan forma takdim etti.

ALANYASPOR'DAN KURUM'A ÖZEL FORMA

Corendon Alanyaspor Başkan Vekili Hasan Uysal ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu tarafından Bakan Kurum’a üzerinde isminin ve 42 numaranın yer aldığı Alanyaspor forması sunuldu. Forma takdimi sırasında önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Merkezi Doğu Marmara Bölge Koordinatörü ve Yüksek Mimar Mustafa Toklu da hazır bulundu. Buluşma, Alanya’nın spor alanındaki temsilcileri ile siyaset ve kamu yönetiminden isimleri aynı karede buluşturdu.

ANTALYA COP31 İÇİN HAZIRLANIYOR

Bakan Kurum’un Antalya temaslarının ana gündemini COP31 hazırlıkları oluşturuyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen Taraflar Konferansı, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli uluslararası müzakere platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Türkiye, COP31’e ilk kez ev sahipliği yaparken hazırlık, organizasyon ve yürütme süreçleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla sürdürülüyor.

KÜRESEL İKLİM GÜNDEMİ ANTALYA'DA BULUŞACAK

COP31’in Antalya’da düzenlenmesiyle kent, küresel iklim diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelecek. Konferanslarda sera gazı emisyonlarının azaltılmasından iklim değişikliğine uyuma, iklim finansmanından kayıp ve zarar mekanizmalarına kadar birçok başlık uluslararası müzakerelere konu oluyor. Türkiye ise dönem başkanlığı sürecinde diyalog, uzlaşı ve eylem eksenli bir yaklaşım benimseyerek iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüşmesini amaçlıyor.

HAZIRLIKLAR ÇOK SAYIDA KURUMU İLGİLENDİRİYOR

Böylesine geniş kapsamlı uluslararası organizasyonların hazırlık süreci yalnızca toplantı salonlarının oluşturulmasıyla sınırlı kalmıyor. Ulaşım, konaklama, güvenlik, çevre yönetimi, teknik altyapı, sağlık hizmetleri ve uluslararası delegasyonların ihtiyaçları gibi pek çok alanda kurumlar arası koordinasyon gerekiyor. COP31 hazırlıklarında da merkezi yönetim, yerel yönetimler ve ilgili kurumların eşgüdümlü çalışması önem taşıyor. Organizasyonun sürdürülebilirlik ilkelerine uygun biçimde yürütülmesi de hazırlıkların temel unsurları arasında bulunuyor.

ANTALYA'NIN ULUSLARARASI ORGANİZASYON DENEYİMİ

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya, sahip olduğu konaklama kapasitesi, ulaşım bağlantıları ve uluslararası organizasyon deneyimiyle büyük ölçekli toplantılara ev sahipliği yapabilen kentler arasında yer alıyor. Daha önce farklı diplomatik ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan kent açısından COP31, turizmin yanı sıra kongre ve diplomasi trafiğinin güçlenmesi bakımından da önem taşıyor. Bu ölçekteki organizasyonlar konaklama, ulaşım, yeme-içme ve hizmet sektörleri başta olmak üzere kent ekonomisinin farklı alanlarında hareketlilik oluşturabiliyor.

ALANYA İÇİN DE ÖNEMLİ BİR SÜREÇ

Antalya'nın doğusundaki önemli turizm merkezlerinden Alanya da kentin uluslararası görünürlüğünü artıracak organizasyonlardan dolaylı olarak etkilenebilecek bölgeler arasında bulunuyor. Turizm ve hizmet sektörünün güçlü olduğu Alanya açısından Antalya'nın küresel organizasyonlara ev sahipliği yapması, bölgenin uluslararası tanıtımına katkı sağlayabilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor. Alanyaspor yönetiminin Bakan Kurum’a gerçekleştirdiği forma takdimi de COP31 hazırlıkları çerçevesindeki Antalya temaslarına yerel spor dünyasından bir katkı olarak kayda geçti.

SPOR VE KAMU TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Alanyaspor’un Bakan Kurum’a özel forma sunması, kulübün kent adına gerçekleştirdiği protokol temaslarından biri oldu. Spor kulüplerinin bu tür buluşmalarda kentin sembollerinden biri olarak yer alması, sportif kimliğin yanı sıra şehirlerin tanıtımına da katkı sunuyor. Üzerinde Bakan Kurum’un ismi ile 42 numaranın bulunduğu Corendon Alanyaspor formasının takdim edildiği buluşma, COP31 hazırlıklarının sürdüğü Antalya’da spor ve siyaset dünyasını bir araya getiren anlamlı bir ziyaret olarak kayıtlara geçti.