Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim süreci yaklaşırken gözler başarılı iş insanı Mustafa Tuna'nın yapacağı adaylık lansmanına çevrildi. Uzun süredir Alanya iş dünyasının farklı kesimleriyle temaslarını sürdüren Tuna, 7 Eylül 2026

Pazartesi günü saat 14.00'te Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) kamuoyunun karşısına çıkarak projelerini ve ekibini açıklayacak.

ALANYA'NIN ticari potansiyelini yükseltmek ve yerel ekonomiye yeni bir vizyon kazandırmak amacıyla uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren iş insanı Mustafa Tuna, ALTSO

Başkanlığı için resmi sürecin startını veriyor. Kent ekonomisine yön veren farklı sektör temsilcileri ile Alanya'nın tanınmış ve nüfuzlu iş insanlarını güçlü bir sinerjiyle aynı çalışma ekibinde buluşturan Tuna, projeleri ve iddialı kadrosuyla seçim maratonunun en çok konuşulan ismi haline geldi.

ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DEV BULUŞMA

Gerek iş dünyasının farklı katmanlarından aldığı güçlü destek gerekse kent dinamiklerini yakından tanıyan profesyonel ekibiyle seçim sürecinin en hazır adayı olarak öne çıkan Mustafa Tuna, adaylığını resmiyet kavuşturmaya hazırlanıyor. Tuna, pazartesi günü düzenleyeceği kapsamlı lansman toplantısıyla ALTSO

Başkan adaylığını kamuoyuna resmen ilan edecek.

KENT EKONOMİSİ İÇİN STRATEJİK PROJELER AÇIKLANACAK

Görkemli adaylık deklarasyonunun hemen ardından, Alanya'nın ticari hayatına yön verecek vizyon projelerini ve arkasındaki güçlü ekip yapısını detaylarıyla basın mensupları ve kamuoyuyla paylaşacak olan Tuna'nın, AKM'deki toplantıda iş dünyasına yönelik kritik mesajlar vermesi ve seçim sürecinin en güçlü aktörü olarak gövde gösterisi yapması bekleniyor.

ALANYA İŞ DÜNYASINDA MUSTAFA TUNA RÜZGARI

Alanya iş dünyasının önde gelen temsilcileri, ticaret ve sanayi hayatında yenilikçi bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu belirterek Mustafa Tuna'nın sahadaki birleştirici yaklaşımına dikkat çekiyor. Kent ekonomisine yön veren farklı sektör mensupları ve deneyimli iş insanları, Tuna'nın ALTSO için ortaya koyduğu dinamizmin Alanya'nın ticari potansiyelini bir üst seviyeye taşıyacağını ifade ederken; yaklaşan adaylık açıklaması öncesinde tabandan yükselen bu güçlü beklentinin, seçim sürecinin dengelerini Tuna lehine şekillendirdiği vurgulanıyor.