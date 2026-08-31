CHP'de yaşanan hukuki gelişmelerin ardından başlayan ayrılık süreci, yeni bir siyasi hareketin doğuşuyla sonuçlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihinde aldığı "mutlak butlan" kararıyla CHP'deki genel başkanlık değişim süreçlerinin hukuki tartışmaya açılması, parti içinde derin ayrılıklara yol açtı. Bu sürecin ardından Özgür Özel, 24 Temmuz 2026 tarihinde CHP'den istifa ederek aralarında 91 milletvekilinin de bulunduğu ekiple birlikte Yeni Parti'nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

ALANYA TEŞKİLATINDA HIZLI YAPILANMA

Yaşanan bu büyük kopuşun ardından CHP Alanya İlçe Örgütü topluca istifa ederek Yeni Parti saflarına katıldı. Bu gelişmeyle birlikte bölgede hızla yeni ilçe örgütünün yapılanma süreci başlatıldı ve Bülent Kandemir kurucu ilçe başkanı olarak görevlendirildi. Kurucu ilçe yönetimini oluşturan Kandemir, Yeni Parti ilçe başkanlığı binası için hazırlıklara hız verdi. Yapılan tadilat çalışmalarında sona gelindiğini belirten Kandemir, açılış için gün saydıklarını ifade etti.

"HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRMENİN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Kurucu İlçe Başkanı Bülent Kandemir, düzenlenecek açılış töreniyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığımızın açılışını hep birlikte gerçekleştirmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı günde; üyelerimiz, gönül verenlerimiz ve tüm vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyacağız."

AÇILIŞ 5 EYLÜL'DE

Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın açılış töreni 5 Eylül 2026

Cumartesi günü saat 17.30'da Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi Malan İş Hanı'nda gerçekleştirilecek. Kandemir, daha güçlü bir gelecek için tüm vatandaşları açılış törenine beklediklerini kaydetti.