RUBİ Platinum Spa Resort & Suites, konaklama hizmetlerinin yanı sıra gastronomi alanında düzenlediği özel organizasyonlarla da misafirlerine farklı deneyimler sunmayı sürdürüyor. Otelde gerçekleştirilen Michelin Culinary Series’in ikinci buluşmasında bu kez Michelin yıldızlı Şef Felix Lo Basso mutfağın başına geçti.

ŞEF FELİX LO BASSO’DAN ALANYA’YA ÖZEL LEZZETLER

Dünya gastronomi çevrelerinde tanınan Şef Felix Lo Basso, Fine Dining Night için hazırladığı özel menüde kendi mutfak anlayışını ve yaratıcı dokunuşlarını Rubi Platinum’un misafirleriyle buluşturdu. Gecede servis edilen her tabak; sunum, lezzet ve farklı malzemelerin uyumuyla konuklara özel bir gastronomi deneyimi yaşattı.

Şef Lo Basso’nun imzasını taşıyan menü, klasik fine dining anlayışını özgün yorumlarla bir araya getirirken, gece boyunca gastronominin yalnızca lezzetten değil, sunum ve deneyimden oluşan bütüncül yönü de ön plana çıktı.

GASTRONOMİ TUTKUNLARI ÖZEL GECede BULUŞTU

Zarafet, yaratıcılık ve üst düzey lezzet anlayışının öne çıktığı organizasyonda gastronomi tutkunları, Michelin yıldızlı bir şefin hazırladığı menüyü Alanya’da deneyimleme fırsatı yakaladı. Özel sunumlarla gerçekleştirilen Fine Dining Night, Michelin Culinary Series kapsamında düzenlenen dikkat çekici buluşmalardan biri oldu.

Rubi Platinum tarafından etkinliğin ardından yapılan paylaşımda, gecenin unutulmaz anlarla tamamlandığı belirtilirken organizasyona katılan misafirlere de teşekkür edildi.

ALANYA’DA GASTRONOMİ TURİZMİNE KATKI

Turizmin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığı Alanya’da, nitelikli gastronomi deneyimlerine yönelik organizasyonlar da turizm ürününün çeşitlendirilmesi açısından önem taşıyor. Uluslararası gastronomi dünyasında tanınan şeflerin Alanya’da ağırlanması, bölgenin üst segment turizm ve gastronomi alanındaki görünürlüğüne de katkı sağlıyor.

MICHELIN CULINARY SERIES DEVAM EDECEK

Rubi Platinum yönetimi, Michelin Culinary Series kapsamında yeni gastronomi buluşmalarının gerçekleştirileceğini belirtti. Seri boyunca seçkin şeflerin, özgün menülerin ve farklı mutfak deneyimlerinin otel misafirleriyle buluşturulması hedefleniyor.

Michelin Culinary Series’in ikinci buluşması olan Fine Dining Night, Şef Felix Lo Basso’nun özel menüsü ve gecenin seçkin atmosferiyle tamamlandı. (Mehmet TUNÇ)