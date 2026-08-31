Alanya'da yabancı uyruklu turistleri sopa ve maket bıçağıyla darp edip yaralayan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece saatlerinde Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ü.D. (23), Alanya'ya tatile gelen yabancı uyruklu 1'i kadın 2 turisti eline geçirdiği sopayla darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri darp edilen turistleri hastaneye kaldırırken, şüpheli Ü.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AYNI BÖLGEDE MAKET BIÇAKLI SALDIRI

Aynı bölgedeki bir diğer olayda ise Z.T. (42), yabancı uyruklu bir kadınla yaşadığı tartışmanın ardından park halindeki bir motosikletin üzerinden aldığı maket bıçağıyla kadını sol kolundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Z.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Saray Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.D. ve Z.T., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.