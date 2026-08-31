Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) verilerine göre, 1 Eylül 2026

Salı günü Antalya genelinde geniş çaplı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Altyapı iyileştirme, bakım ve deplase çalışmaları sebebiyle 11 ilçedeki belirli mahallelere farklı saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

Yayımlanan güncel listeye göre, kesintilerden Alanya'nın yoğun nüfuslu bölgeleri de etkilenecek. Cikcilli, Oba, Çıplaklı ve Şıhlar mahallelerini kapsayan alanda sabah 09.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik akışı durdurulacak.

KESİNTİ PROGRAMINDA HANGİ İLÇELER VAR?

Alanya'nın yanı sıra Kepez ve Muratpaşa gibi merkez ilçelerde de gün boyu sürecek kesintiler planlandı. Altıntaş, Cihadiye, Karaöz, Kanal, Varsak Karşıyaka, Kızılarık, Etiler ve Yenigün gibi çok sayıda mahallede iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek şebeke bakımları gerçekleştirilecek. Çalışmaların türüne göre kesinti süreleri üç ile yedi saat arasında değişiklik gösterecek.

VATANDAŞLAR HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Özellikle Alanya'daki Oba ve Cikcilli gibi ticari hareketliliğin yüksek olduğu bölgelerde yaşanacak yedi saatlik kesintinin günlük yaşamı yakından etkilemesi muhtemel görünüyor. Uzun süreli enerji kaybı nedeniyle bölge esnafının ve vatandaşların cihaz güvenliği için tedbirli olması önem taşıyor. AEDAŞ yetkilileri, planlanan saatlerden önce çalışmaların bitmesi halinde şebekeye erken enerji verilebileceğini aktardı.