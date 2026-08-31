Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleye Corendon Alanyaspor oldukça hızlı başladı. Turuncu-yeşilliler henüz 25. saniyede Arda Usluoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Eyüpspor ise 39. dakikada Abdullahi’nin yaklaşık 35 metreden kaydettiği golle beraberliği sağladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda her iki ekip de galibiyet için mücadele ederken, karşılaşmanın sonucunu uzatma dakikalarında gelen gol belirledi. Eyüpspor, 90+4. dakikada Giordano’nun kullandığı serbest vuruşun ardından Jules’in kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti ve sahadan üç puanla ayrıldı. Bu sonuçla Corendon Alanyaspor 4 puanda kaldı.

PEREIRA: MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maça iyi başladıklarını ancak ilerleyen dakikalarda kontrolü kaybettiklerini ifade etti.

Pereira, erken gelen golün ardından Hwang’ın iptal edilen bir golünün bulunduğunu hatırlatarak, basit top kayıpları ve pas hataları yaptıklarını söyledi. Devre arasında yaptıkları değişikliklerden olumlu sonuç aldıklarını ve ikinci yarıda pozisyonlara girdiklerini belirten Portekizli teknik adam, son dakikada duran toptan yedikleri golün kendileri adına üzücü olduğunu dile getirdi.

Pereira, “Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Futbol böyle. Geçen hafta kornerden attığımız golle kazanmıştık. Bugün frikikten yediğimiz golle kaybediyoruz. Beşiktaş’ı yendiğimizde dünyanın en iyi takımı biz değildik, bugün kaybettiğimizde de dünyanın en kötü takımı biz değiliz” ifadelerini kullandı.

SAHA ŞARTLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Joao Pereira ayrıca karşılaşmanın oynandığı zemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aynı sahada bir gün önce alt lig karşılaşmasının oynandığına dikkat çeken Pereira, Süper Lig seviyesinde daha iyi saha şartlarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Pereira, mağlubiyet için zemini bahane olarak göstermediğinin altını çizerek, Türkiye’nin en üst ligine önemli futbolcuların geldiğini ve oyunculara daha iyi sahalar sunulması gerektiğini vurguladı.

Corendon Alanyaspor böylece ligdeki ilk mağlubiyetini İstanbul deplasmanında alırken, turuncu-yeşilliler 3 hafta sonunda 4 puanda kaldı.