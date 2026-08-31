Alanya’da orman yangını: Helikopterle müdahale ediliyor

Son Dakika! Akdeniz'de Kıbrıs seferi yapan yolcu gemisi battı: 200'den fazla yolcusu vardı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Strum Graz - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

İncelemelerde Y.B.'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.