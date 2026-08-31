Alanya'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında takibe aldıkları 41 yaşındaki Y.B.'yi Atatürk Caddesi üzerinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VARDI
İncelemelerde Y.B.'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.